Down sendromlu çocuklardan Beşiktaş Tüpraş'a ziyaret
Down sendromlu çocuklar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde antrenman yapan Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını ziyaret etti.
Down sendromlu çocuklar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde antrenman yapan Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını ziyaret etti.
İskenderun Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette, çocuklar sporlularla sohbet etti.
İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal, Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren takıma başarılar diledi.
Uysal, down sendromlu çocuklarla takımın bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Takım kaptanı Kemal Kaan Şafak da çocukların ziyaretiyle güzel vakit geçirdiklerini belirtti.
Ziyarette sporcular, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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