Belen'de okullara bocce sahaları yapılıyor

Açıklamada, projeyle gençlerin spora teşvik edilmesi ve bocce branşına ilginin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bocce sporunun yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında okullara sahaların yapılmaya başlandığı belirtildi.

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