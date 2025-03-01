Belen'de okullara bocce sahaları yapılıyor
Belen'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce okul bahçelerine bocce sahaları yapılıyor.
Belen'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce okul bahçelerine bocce sahaları yapılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bocce sporunun yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında okullara sahaların yapılmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamada, projeyle gençlerin spora teşvik edilmesi ve bocce branşına ilginin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
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