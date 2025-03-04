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        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:57
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        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Hatay’ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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