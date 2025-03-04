Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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