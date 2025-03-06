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        İskenderun Fenerbahçeliler Derneğinden afetzedelere ramazan yardımı

        İskenderun Fenerbahçeliler Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi afetzedelere gıda kolisi yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:16
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        İskenderun Fenerbahçeliler Derneğinden afetzedelere ramazan yardımı
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        İskenderun Fenerbahçeliler Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi afetzedelere gıda kolisi yardımında bulundu.

        İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen, her ramazan olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine destekte bulunduklarını söyledi.

        Bu yıl 200 gıda kolisi hazırladıklarını anlatan Düzen, depremzedelere yardımlarının ramazan süresince devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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