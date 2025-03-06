İskenderun Fenerbahçeliler Derneğinden afetzedelere ramazan yardımı

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen, her ramazan olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine destekte bulunduklarını söyledi.

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