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        Bakan Göktaş'tan, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurup bebek sahibi olan çifte ziyaret

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanarak evlenen Hataylı çifti evinde ziyaret ederek, yeni dünyaya gelen bebeklerine altın taktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:48 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:11
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        Bakan Göktaş'tan, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurup bebek sahibi olan çifte ziyaret
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanarak evlenen Hataylı çifti evinde ziyaret ederek, yeni dünyaya gelen bebeklerine altın taktı.

        Göktaş, Hatay programları kapsamında Emrullah-Feride Emen çiftini İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

        Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftle bir süre sohbet eden Göktaş, çiftin yakın zamanda dünyaya gelen, Mehmet Yiğit ismini verdikleri oğullarına altın taktı, aileye de "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Göktaş, buradaki sohbeti sırasında Aile ve Gençlik Fonu'na başvuranların sayısının 70 bini aştığını, Hatay'da ise sayının 5 bin 762 olduğunu ifade etti.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Emen çifti, Bakan Göktaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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