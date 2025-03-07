Bakan Göktaş, Hatay'da "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı"nda konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak "Dünyada 8 Mart'ı kutlayamayan nice insanlar, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz, bomba altında, zor zamanlar geçiren kadınlar var, ben onların da inşallah hür ve özgür şekilde bir gün kadınlar gününü kutlayacağına inanıyorum." dedi.

Göktaş, Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı"nda, medeniyetler şehri Hatay'a, göreve geldiği günden itibaren 7. kez ziyaret gerçekleştirdiğini ve bunun mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu anlamlı buluşmanın, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ruhunu da canlandırdığını belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle ramazan ayının, muhabbet ikliminde aynı sofrayı paylaşmak, bizlere ne kadar büyük bir aile olduğumuzu, kardeşliğin sınır tanımadığını gösteriyor. Bu vesileyle sizlerin, bütün Hataylı kardeşlerimin ramazan ayını kutluyorum. Bugün aynı zamanda kadın kolları başkanımız öncülüğünde gerek Hatay'da, gerek İskenderun'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ancak biliyorsunuz, dünyada 8 Mart'ı kutlayamayan nice insanlar, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz, bomba altında, zor zamanlar geçiren kadınlar var, ben onların da inşallah hür ve özgür şekilde bir gün kadınlar gününü kutlayacağına inanıyorum."

Göktaş, İstanbul ve Ankara'dan girişimci kadınların, milletvekillerinin, genel başkan yardımcılarının Hatay'a geldiğini ve kent yeniden inşa edilirken kadınların öncü olduğunu vurguladı.

Bu öncülükte her türlü girişim ve desteği sağlayan kadınlara teşekkür eden Göktaş, "Bu vesileyle sizlerle birlikte bu güzel sofrayı paylaştığımız için hem de kardeşlik iftarımıza katıldığınız için her birinize tekrar teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

İftar programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Sevim Sayım Madak, Leman Yenigün, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile şehit anneleri, iş kadınları ve çok sayıda davetli katıldı.