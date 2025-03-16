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        Hatay'da dağlık alanda erkek cesedi bulundu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:41
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        Hatay'da dağlık alanda erkek cesedi bulundu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde Mertcan Güvercin'e (23) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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