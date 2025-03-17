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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yaşlılar Haftası konserine katıldı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezince Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen konsere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:48 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:48
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yaşlılar Haftası konserine katıldı
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezince Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen konsere katıldı.

        Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, toplumun en önemli parçasını yaşlı bireylerin oluşturduğunu söyledi.

        Toplumun gücünü sadece gençlerden almadığını dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

        "Yaşlıların tecrübesi, irfanı, ilmi, ahlakı ve derinlik kazanmış hissiyatı da toplumun gücünü tamamlayan değerler bütünüdür. Bunun içindir ki geçmişini unutmayan, büyüklerine saygı gösteren ve sahip çıkan milletler, geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmeyi başararak büyük millet olma şerefine nail olmuştur."

        Masatlı, yaşlılar için sosyal yardım, sağlık hizmeti, bakım evleri ve evde destek programlarının uygulandığını anlattı.

        Konuşmaların ardından Yaşlılar Haftası konseri gerçekleştirildi.

        Etkinliğe Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım da katıldı.

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