Hatay'da depremzede çocuklar ve gençler için etkinlik düzenlendi

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yetim ve öksüz kalan çocuklar ile gençler için etkinlik gerçekleştirildi.

Valilik tarafından depremzedelerin hayata tutunmalarına yardımcı olunması amacıyla hayata geçirilen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında organize edilen etkinlik, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde yapıldı.

Kuaför Sabit Akkaya ile ekibinin yer aldığı etkinlikte, kız çocuklarının ve genç kızların saçları diledikleri gibi kesildi, şekillendirildi.

Etkinliğin sonunda yetim ve öksüzlere bayramlık kıyafet hediye edildi.

Akkaya, AA muhabirine, Hatay'a geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Akkaya, depremzedeler için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını belirtti.