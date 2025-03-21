Hatay'da ayağına ip dolanan serçeyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, ayağına ip dolanarak ağaçta mahsur kalan serçe, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, ayağına ip dolanarak ağaçta mahsur kalan serçe, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hürriyet Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu bahçesindeki öğrenciler, ağacın üzerinde ayağına ip dolanmış serçeyi fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, ağaçtaki serçeyi kurtardı.
Ekipler, ayağındaki ipi çıkardıkları serçeyi doğaya bıraktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.