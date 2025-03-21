Hatay'da ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen ticari taksi ile otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, park halindeki 3 araçta hasar gördü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki E.K, M.V.S, A.A ve A.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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