Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen ticari taksi ile otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, park halindeki 3 araçta hasar gördü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki E.K, M.V.S, A.A ve A.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Hatay'da ayağına ip dolanan serçeyi itfaiye kurtardı
        Hatay'da ayağına ip dolanan serçeyi itfaiye kurtardı
        Öğrenciler ramazanın maneviyatını okul bahçesindeki iftar sofrasıyla öğreni...
        Öğrenciler ramazanın maneviyatını okul bahçesindeki iftar sofrasıyla öğreni...
        Hatay'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Mertcan'ı öldürdükten sonra tüfeğin dipçiğiyle cesedine vurmuş
        Mertcan'ı öldürdükten sonra tüfeğin dipçiğiyle cesedine vurmuş
        Hatay'da motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Hatay'da motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Mertcan cinayetinde 6 şüpheli adliyede (2)
        Mertcan cinayetinde 6 şüpheli adliyede (2)