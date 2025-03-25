Hatay'da evin garaj ve deposunda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir evin garaj ve deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Aşağıoba Mahallesi'nde bir evin garaj ve deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında garaj ve depoda yer alan bir traktör ile 3 motosiklet ve çeşitli tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.