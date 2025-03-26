Hatay'da ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Fener Caddesi Millet Parkı'ndaki ağaçta kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye aracının merdiveniyle ağaca çıkan ekip, kedi yavrusunu kurtardı.
Kedi yavrusu çevredeki bir esnaf tarafından sahiplenildi.
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