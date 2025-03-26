Hatay'da otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması güvenlik kamerasında

Antakya-Yayladağı yolunda dün otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarpmış, kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

Kazada yaşamını yitiren Mustafa Varışlı'nın cenazesinin toprağa verildiği öğrenilirken, yolcu konumundaki Feçir Çetin'in (18) ise sevk edildiği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

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