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        Hatay'da otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, dün otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:30
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        Hatay'da otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, dün otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Antakya-Yayladağı yolunun Şenköy mevkisinde, dün Mustafa Varışlı yönetimindeki otomobilin, hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kaza, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, otomobilin duramayarak hafriyat kamyonuna arkadan çarpması yer aldı.

        Kazada yaşamını yitiren Mustafa Varışlı'nın cenazesinin toprağa verildiği öğrenilirken, yolcu konumundaki Feçir Çetin'in (18) ise sevk edildiği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

        Antakya-Yayladağı yolunda dün otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarpmış, kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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