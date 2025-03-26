Hatay'da otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması güvenlik kamerasında
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, dün otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, dün otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Antakya-Yayladağı yolunun Şenköy mevkisinde, dün Mustafa Varışlı yönetimindeki otomobilin, hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kaza, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, otomobilin duramayarak hafriyat kamyonuna arkadan çarpması yer aldı.
Kazada yaşamını yitiren Mustafa Varışlı'nın cenazesinin toprağa verildiği öğrenilirken, yolcu konumundaki Feçir Çetin'in (18) ise sevk edildiği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Antakya-Yayladağı yolunda dün otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarpmış, kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.
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