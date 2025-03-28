Samandağ'da bayram öncesi cadde ve sokaklar temizlendi
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Samandağ ilçesindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Samandağ ilçesindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah bir bayram geçirmesi adına ilçe genelinde temizlik çalışması yaptı.
Bu kapsamda cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanıp çöpler toplandı.
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