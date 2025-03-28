Samandağ'da bayram öncesi cadde ve sokaklar temizlendi

Bu kapsamda cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanıp çöpler toplandı.

Ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah bir bayram geçirmesi adına ilçe genelinde temizlik çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.