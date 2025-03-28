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        Samandağ'da bayram öncesi cadde ve sokaklar temizlendi

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Samandağ ilçesindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:15
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        Samandağ'da bayram öncesi cadde ve sokaklar temizlendi
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Samandağ ilçesindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah bir bayram geçirmesi adına ilçe genelinde temizlik çalışması yaptı.

        Bu kapsamda cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanıp çöpler toplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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