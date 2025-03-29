Hatay'da kamyonun dorsesinde çıkan söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamyonun dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamyonun dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıseki mevkisinde, seyir halindeki kamyonun dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekiciyi dorseden ayırdı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorsede hasar oluştu.
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