Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kamyonun dorsesinde çıkan söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamyonun dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kamyonun dorsesinde çıkan söndürüldü
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamyonun dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sarıseki mevkisinde, seyir halindeki kamyonun dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekiciyi dorseden ayırdı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorsede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Şener Şen'e ödül
        Şener Şen'e ödül
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Gözlerde "miyokimi" tehlikesi!
        Gözlerde "miyokimi" tehlikesi!
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        En iyi 5 vampir filmi
        En iyi 5 vampir filmi
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hatay'da ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan motosikletli polislere...
        Hatay'da ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan motosikletli polislere...
        Samandağ'da bayram öncesi cadde ve sokaklar temizlendi
        Samandağ'da bayram öncesi cadde ve sokaklar temizlendi
        Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
        Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu
        Depremde yitirdiği sporcuların acısını, gençleri şampiyonalara hazırlayarak...
        Depremde yitirdiği sporcuların acısını, gençleri şampiyonalara hazırlayarak...
        Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı
        Yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı