Hatay'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki ATV'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki ATV'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'nde park halindeki ATV türü araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
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