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        Hatay'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki ATV'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:31
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        Hatay'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki ATV'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi'nde park halindeki ATV türü araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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