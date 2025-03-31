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        Hatay'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenlendi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:13
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        Hatay'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenlendi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenledi.

        İlçedeki Fener Caddesi'nden hareket eden kortej, bando takımlarının eşlik etmesiyle Millet Bahçesi'ne geldi. Burada yüz boyama etkinliğine katılan çocuklar daha sonra maskotların sunduğu gösteriyi izledi.

        Etkinliğe katılan çocuklara görevliler tarafından şeker ve balon dağıtıldı.

        Programın sunucusu Onur Sakar, AA muhabirine, düzenledikleri etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir bayram heyecanı yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

        Bayramların birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Sakar, çocukların mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

        Sakar, depremin yaralarını sarmak ve çocukların yüzünü güldürmek için bölgede bulunduklarını kaydederek, "Yaralar, sancılar ve acılar paylaştıkça azalır, mutluluklar ise paylaştıkça çoğalır. Bizler çocuklarla mutluluğu paylaşıyoruz. Buradaki çocukların neşesi ve ailelerin duaları görülmeye değer." dedi.

        Depremzede Ege Gassaloğlu (7) etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada oyun oynuyoruz, eğleniyoruz ve depremi unutmaya çalışıyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum." şeklinde konuştu.

        Cemal Masri (16) de bu tür etkinliklerin morallerini yükselttiğini belirterek, programı düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür etti.

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