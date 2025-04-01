Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 FD 333 plakalı otomobil, Haraparası Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Aracını durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
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