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        Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:00
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        Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Fırtına nedeniyle kentteki bazı binaların ve Akçay Mahallesi'ndeki sebze halinin çatısı uçtu.

        Bazı direkler ile trafik sinyalizasyonları zarar gördü ve bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi.

        Dörtyol ilçesinde de fırtına nedeniyle Altınçağ Mahallesi'ndeki elektrik telleri zarar gördü.

        Fırtınanın etkisini sürdürdüğü kentte, çeşitli güvenlik önemleri alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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