Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi
Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsü kaydedildi.
Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsü kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünce, korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" bulunan çizgili sırtlanın görüntüsü paylaşıldı.
Görüntüde, sırtlanın yalaktan su içtiği anlar yer aldı.
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