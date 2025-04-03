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        Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi

        Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsü kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:46
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        Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan görüntülendi
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        Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsü kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünce, korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" bulunan çizgili sırtlanın görüntüsü paylaşıldı.

        Görüntüde, sırtlanın yalaktan su içtiği anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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