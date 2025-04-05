İskenderun'da Dönerciler Çarşısı'nın yapımında sona gelindi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı devam eden Dönerciler Çarşısı projesinde sona yaklaşıldı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Pac Meydanı'nda 27 dönerci esnafı için inşa edilen çarşıda incelemede bulundu.

İncelemesinin ardından açıklama yapan Dönmez, inşaat çalışmalarının 30 gün içinde tamamlanmasıyla çarşının hizmete açılacağını söyledi.

Dönmez, çarşıdaki 27 dükkanın farklı konseptlerde tasarlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bu alanı gezdiğinde kendisini özel bir çarşıda hissedecek. Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, burada esnafın özel lezzetlerini tadabilecek. Her esnaf kendi tarifini sunarak çarşının marka değerini yükseltecek."

Dönerciler Çarşısı'nı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Dönmez, projenin şehre ekonomik ve sosyal açıdan büyük katkı sağlayacağını kaydetti.