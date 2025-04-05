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        İskenderun'da Dönerciler Çarşısı'nın yapımında sona gelindi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı devam eden Dönerciler Çarşısı projesinde sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:16
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        İskenderun'da Dönerciler Çarşısı'nın yapımında sona gelindi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı devam eden Dönerciler Çarşısı projesinde sona yaklaşıldı.

        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Pac Meydanı'nda 27 dönerci esnafı için inşa edilen çarşıda incelemede bulundu.

        İncelemesinin ardından açıklama yapan Dönmez, inşaat çalışmalarının 30 gün içinde tamamlanmasıyla çarşının hizmete açılacağını söyledi.

        Dönmez, çarşıdaki 27 dükkanın farklı konseptlerde tasarlandığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Vatandaşlarımız bu alanı gezdiğinde kendisini özel bir çarşıda hissedecek. Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, burada esnafın özel lezzetlerini tadabilecek. Her esnaf kendi tarifini sunarak çarşının marka değerini yükseltecek."

        Dönerciler Çarşısı'nı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Dönmez, projenin şehre ekonomik ve sosyal açıdan büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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