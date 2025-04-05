Hatay'da evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince indirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince indirildi.
Denizciler Mahallesi'ndeki ikametin çatısında bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla ulaştığı kediyi kurtardı.
Kedi, sahibine teslim edildi.
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