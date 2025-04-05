Hatay'daki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde ayin düzenlendi

Ayine, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Antuan Ilgıt, İskenderun Rum Ortodoks Kiliseleri Pederi Yusuf Nicholas Papasoğlu, İskenderun Ortodoks Kiliseleri Vakıf Başkanı Can Teymur ve kilise cemaati katıldı.

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