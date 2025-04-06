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        Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:28
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        Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Mahmutlu Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikasında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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