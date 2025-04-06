Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Erzin ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Mahmutlu Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikasında hasar oluştu.
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