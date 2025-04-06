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        Samandağ'da sahilde ölü caretta caretta bulundu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:08
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        Samandağ'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

        Çevlik Sahili'nde bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, öldüğü belirlenen deniz kaplumbağasını kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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