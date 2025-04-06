Samandağ'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Çevlik Sahili'nde bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, öldüğü belirlenen deniz kaplumbağasını kaldırdı.
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