İskenderun Belediye Başkanı Dönmez'den, işletme kooperatifi hakkında bilgilendirme
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, oluşturdukları İskenderun İşletme Kooperatifi hakkında gazetecilere bilgi verdi.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, oluşturdukları İskenderun İşletme Kooperatifi hakkında gazetecilere bilgi verdi.
Dönmez, İskenderun Ziraat Parkı'nda bir araya geldiği gazetecilere, ilçede yaşayan vatandaşların ucuz sebze ve meyveye ulaşmalarına katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Günlük 50 bin ekmek üreterek ihtiyaç sahiplerine ucuz ekmek imkanı sağlayacaklarını belirten Dönmez, kooperatif kapsamında oluşturulan tekstil atölyesinde ev hanımlarının belediye personellerine giysiyeler üreteceğini, kadınlar çalışırken çocuklarının ise kreşte vakit geçirebileceğini söyledi.
Dönmez, daha sonra, tekstil atölyesi ve kreşi tanıttı, diğer projeleri hakkında bilgi verdi.
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