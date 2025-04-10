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        Defne'de otelde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:23 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:23
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        Defne'de otelde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Defne ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Harbiye Mahallesi'ndeki otelden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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