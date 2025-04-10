Defne'de otelde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Harbiye Mahallesi'ndeki otelden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.
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