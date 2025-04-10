Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Adana-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol ilçesi mevkisinde, Tahsin Selli idaresindeki 31 ABT 327 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AEC 535 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Selli'nin kullandığı otomobil şarampole düştü.

        Kazada, sürücü Tahsin Selli ile araçtaki Seyfullah H., Murat D. ve Vakkas K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine ambulans ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tahsin Selli, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremden sonra başlatılan eğitim seferberliğiyle 146 yeni okul aç...
        Hatay'da depremden sonra başlatılan eğitim seferberliğiyle 146 yeni okul aç...
        Defne'de otelde çıkan yangın söndürüldü
        Defne'de otelde çıkan yangın söndürüldü
        Belen'de öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
        Belen'de öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
        Hatay'da kafesinden kaçan papağanı itfaiye yakaladı
        Hatay'da kafesinden kaçan papağanı itfaiye yakaladı
        Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü