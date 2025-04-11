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        Payas'ta Gençlik Merkezi üyeleri, öğrencilerle buluştu

        Hatay'ın Payas ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinin gençlik liderleri ile gönüllüler, öğrencilerle oyun oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:37 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:44
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        Payas'ta Gençlik Merkezi üyeleri, öğrencilerle buluştu
        ABONE OL

        Hatay'ın Payas ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinin gençlik liderleri ile gönüllüler, öğrencilerle oyun oynadı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Çağlalık İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte merkezin gençlik liderleri ve gönüllülerle oyun oynayan çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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