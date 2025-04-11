Payas'ta Gençlik Merkezi üyeleri, öğrencilerle buluştu
Hatay'ın Payas ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinin gençlik liderleri ile gönüllüler, öğrencilerle oyun oynadı.
Hatay'ın Payas ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinin gençlik liderleri ile gönüllüler, öğrencilerle oyun oynadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Çağlalık İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte merkezin gençlik liderleri ve gönüllülerle oyun oynayan çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.
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