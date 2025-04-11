Hatay'da otomobilin eşeğe çarpması kamerada

Güvenlik kamerasınca, otomobilin eşeğe çarpması, hayvanın yere düşmesi ve sürücünün yoluna devam etmesi kaydedildi.

Görüntülerin çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine harekete geçen polis, otomobili Erdal O'nun kullandığını belirledi. Ekipler, Erdal O'ya 2 bin 167 lira para cezası verdi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen vatandaşlar, otomobilin, eşeğin üzerine kasıtlı şekilde sürüldüğünü ve hayvanın bu nedenle yaralandığını fark etti.

Yaralı hayvan, ekiplerce alınarak tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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