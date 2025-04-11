Hatay'da asayiş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Hatay'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının önlenmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 60 fişek, tüfek, 4 kartuş, 6 uyuşturucu hap, 2 kama, kılıç ve bıçak ele geçirildi.
Operasyonda H.A, H.K. ve B.B. gözaltına alındı.
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