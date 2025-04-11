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        Hatay'da asayiş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:32 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:39
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        Hatay'da asayiş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının önlenmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Evlerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 60 fişek, tüfek, 4 kartuş, 6 uyuşturucu hap, 2 kama, kılıç ve bıçak ele geçirildi.

        Operasyonda H.A, H.K. ve B.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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