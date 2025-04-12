İsrail'in Gazze'ye saldırıları Hatay'da protesto edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Gazze ile dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail'in saldırıları kınandı.

Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, "Tekbir Cuması" etkinliği kapsamında, Kanatlı Caddesi'nde bir araya geldi.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren vatandaşlar, İsrail ablukası altında insani yardım bekleyen Gazzeliler için dua etti.

Grup adına açıklama yapan İskenderun Medeniyet Vakfı Başkanı İdris Gökalp, amaçlarının Filistin halkının izzetli ve onurlu direnişine destek vermek olduğunu söyledi.

Müslümanların Gazze'deki zulme karşı saflarını netleştirmesi gerektiğini belirten Gökalp, şunları kaydetti:

"Gazze halkının yaşadığı insanlık dışı saldırılar karşısında aylardır sürdürülen eylemlerle direnişin sesi olan, onun da şerefini taşıyan tüm kardeşlerimize selam olsun. Bugün zulme karşı her adım, yürüdüğümüz her yol, ettiğimiz dualar, yaptığımız boykotlar, attığımız sloganlar, Gazze'ye uzanan bir merhamet köprüsü olacaktır inşallah."