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        Hatay'ın üç kadın polisi artmaya başlayan nüfusla yoğunlaşan trafiğe yön veriyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da trafik polisleri Kadriye Sarışık, Fatma Özüdoğru ve Sema Erkan Akarsu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yürütülen inşa çalışmaları ve artmaya başlayan nüfusla yoğunlaşan kent trafiğinin düzenlenmesinde görev alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:00
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        Hatay'ın üç kadın polisi artmaya başlayan nüfusla yoğunlaşan trafiğe yön veriyor
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da trafik polisleri Kadriye Sarışık, Fatma Özüdoğru ve Sema Erkan Akarsu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yürütülen inşa çalışmaları ve artmaya başlayan nüfusla yoğunlaşan kent trafiğinin düzenlenmesinde görev alıyor.

        Sarışık, Özüdoğru ve Akarsu, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi kadrosunda bulunan 130 polis arasındaki 3 kadın olarak kent trafiğine yön veriyor.

        Kadın trafik polisleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından çeşitli yolların kullanılamaması, yeni yolların açılması, inşa faaliyetleri nedeniyle yaşanan hafriyat kamyonu ve iş makinesi hareketliliği ile şehrin tekrardan artan nüfusuyla yoğunlaşan trafiğin yönetiminde ön safta yer alıyor.

        Düzenli trafik akışı için sürücüleri yönlendiren polisler, kavşaklarda, kontrol noktalarında ve denetim gerektiren çeşitli alanlarda görev yapıyor.

        - "Bu meslek çocukluk hayalimdi"

        Polis memuru Kadriye Sarışık, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır trafik polisi olarak görev yaptığını söyledi.

        İşini severek yerine getirdiğini anlatan Sarışık, "Bu meslek çocukluk hayalimdi, trafikte görevlendirildim. Ben de layıkıyla işimi yerine getirmeye çalışıyorum. Hatay'da da 11 yıldır görevliyim, bölgede deprem sonrası trafik yoğunluğu var, zorluk yaşanıyor ama yavaş yavaş toparlanıyor. Arkadaşlarımızla görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Sarışık, üniversite öğrencisi olan iki evladının da yaptığı meslekten dolayı kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

        Polis memuru Fatma Özüdoğru da 7 yıldır meslekte olduğunu ve severek işini yaptığını anlattı.

        Kadın olarak trafikte yer almanın artıları olduğunu ifade eden Özüdoğru, "Sürücüler bizlere daha nazik, kibar davranıyor. Bu bizim için kolaylık oluyor." diye konuştu.

        - "Görev ne zaman çıkarsa o vakit görevimizin başındayız"

        Polis memuru Sema Erkan Akarsu da 7 yıldır farklı şubelerde görev aldığını belirtti.

        Son 5 yıldır trafik polisi olarak görevini sürdürdüğünü paylaşan Akarsu, şunları kaydetti:

        "Gece gündüz mesai saatimizin olmadığını bilerek çalışıyoruz ve bundan da mutluluk duyuyorum. Eşim de jandarma personeli, bu konuda ikimiz de birbirimize karşı anlayışlıyız çünkü onun da benim de mesaisi belli olmuyor. Görev ne zaman çıkarsa o vakit görevimizin başındayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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