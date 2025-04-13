İskenderun'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
İsmet İnönü Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteyner, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında konteynerden atlayan 2 işçi hafif yaralandı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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