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        İskenderun'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:01
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        İskenderun'da şantiyedeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşaat şantiyesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

        İsmet İnönü Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteyner, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında konteynerden atlayan 2 işçi hafif yaralandı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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