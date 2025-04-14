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        Hatay'da bir kamyonette 450 kurusıkı tabanca ele geçirildi

        Hatay'da 450 kurusıkı tabanca ele geçirilen kamyonetteki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:42
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        Hatay'da bir kamyonette 450 kurusıkı tabanca ele geçirildi
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        Hatay'da 450 kurusıkı tabanca ele geçirilen kamyonetteki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah taşındığı belirlenen kamyoneti Reyhanlı ilçesinde durdurdu.

        Aracı ve içerisindeki 3 şüpheliyi inceleyen ekipler, 450 kurusıkı tabanca buldu.

        Gözaltına alınan zanlılar jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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