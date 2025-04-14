İskenderun'da yüzme turnuvası düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme turnuvası yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme turnuvası yapıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce İskenderun Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen turnuvaya 9-12 yaş arası 300 kişi katıldı.
Yarışma sonunda derece giren sporculara madalya ve kupa verildi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.
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