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        İskenderun'da yüzme turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:23 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:23
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        İskenderun'da yüzme turnuvası düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme turnuvası yapıldı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce İskenderun Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen turnuvaya 9-12 yaş arası 300 kişi katıldı.

        Yarışma sonunda derece giren sporculara madalya ve kupa verildi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

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