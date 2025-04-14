Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'ın depremde hasar gören Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi restore ediliyor

        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi'nde yürütülen restorasyonun bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'ın depremde hasar gören Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi restore ediliyor
        ABONE OL

        SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi'nde yürütülen restorasyonun bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

        Hatay Valiliğince iki katlı eski bir Antakya evinin restore edilmesiyle 2013'te oluşturulan müze, 2 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördü.

        Bölgede yetişen endemik ve şifalı bitkileri tanıtmak, geleneksel tedavi yöntemlerini yaşatmak ve bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hizmet veren müzenin yeniden ziyaretçilerle buluşması için Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında merkez Antakya ilçesi Şehitler Mahallesi'ndeki müze, aslına uygun restore ediliyor.

        Yerleşkesindeki yapılar sayesinde butik otel olarak da hizmet verecek müzenin, çalışmaların bu yıl tamamlanmasıyla kapılarını açması planlanıyor.

        - Müzede 300 tıbbi ve aromatik bitki türü vardı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, müzede daha önce 300 tıbbi ve aromatik bitki türü ile fotoğrafları, kurutulmuş ve sıvılaştırılmış hallerinin sergilendiğini söyledi.

        Müzenin depremlerde ciddi hasar aldığını dile getiren Masatlı, "Yapının tekrar ayağa kaldırılması ve eski amacına uygun hizmet etmesi bakımından çalışmalara başladık. Restorasyon ve rekonstrüksiyon (yeniden yapım) çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın zamanda kısmet olursa burayı da tamamlamış olacağız." dedi.

        Masatlı, Hatay'ın tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda önemli bir merkez olduğunu belirtti.

        Müzenin, hem endemik ve şifalı bitkilerin buluşturulduğu bir yer hem de butik otel şeklinde ayağa kaldırılacağını anlatan Masatlı, "İnşallah çalışmalar bittikten sonra buranın şehrimize önemli değer katacağını düşünüyoruz. Şehrimizin her yanı ve yönüyle, tarihi, gelenekleri, bitkileri ve yaşamıyla çeşitliliği yeniden oluşturuyoruz. İnşallah çok sürmez bu sene içerisinde projemizi tamamlayıp ziyaretçilerin, vatandaşlarımızın hizmetine sunarız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        İsrail basını: ABD-İran müzakerelerinin ikinci turu Roma'da
        İsrail basını: ABD-İran müzakerelerinin ikinci turu Roma'da
        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!
        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?

        Benzer Haberler

        İskenderun'da yüzme turnuvası düzenlendi
        İskenderun'da yüzme turnuvası düzenlendi
        Hatay'da bir kamyonette 450 kurusıkı tabanca ele geçirildi
        Hatay'da bir kamyonette 450 kurusıkı tabanca ele geçirildi
        Hatay'da "Rafadan Tayfa" müzikali sahnelendi
        Hatay'da "Rafadan Tayfa" müzikali sahnelendi
        Hatay Büyükşehir Belediyesinin Mehteran Takımı Belen'de gösteri sundu
        Hatay Büyükşehir Belediyesinin Mehteran Takımı Belen'de gösteri sundu
        İskenderun'da çıkan odunluk yangını söndürüldü
        İskenderun'da çıkan odunluk yangını söndürüldü
        Hatay'da 'Çiçek Bayramı' kutlandı
        Hatay'da 'Çiçek Bayramı' kutlandı