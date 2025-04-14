AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, partisinin Hatay İl Başkanlığında konuştu:

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Bunların hepsinin şaibeleri devam ediyor. Sayın Özgür Özel olağanüstü kongreyle bu şaibeden kurtulamadı çünkü sadece partiyi aynı delegelerle aynı kirlenmiş suya sokup çıkardı." dedi.

Demir, partisinin İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Hatay'ın hem kültürel hem de tarihi açıdan göz bebekleri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Demir, o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bölgeye geldiğini hatırlattı.

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzedeleri yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Gazze örneğinde olduğu gibi nerede bir feryat duysa onu dindirmeye çalışan Cumhurbaşkanı'mız, ülkesinin başına gelmiş son 700 yılın en büyük felaketinde Allah'ın izniyle dik, vakur, vizyoner durdu ve söz verdi. Sözünün arkasında durdu. Allah razı olsun ondan." diye konuştu.

Hatay'a gelince ülkenin geleceğiyle ilgili umudunun arttığını dile getiren Demir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan'ın heyecanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün gayretlerinin vatandaşlarda karşılık bulduğunu anlattı.

- "Büyük Türkiye'nin inşasının temelinde alın teri olanların vebalini taşıyoruz" Demir, AK Parti teşkilatlarının ülke ve ülkenin geleceği için çalıştığını vurgulayarak, "Biz geçmişten bugüne kadar çalışmış, emek vermiş, yeniden büyük Türkiye'nin inşasının temelinde alın teri olanların vebalini, onların sorumluluklarını taşıyoruz. Özellikle Hatay'da bir sorumluluğumuz daha var. Gelecekle ilgili hedefimize yürümek için örnek olmak zorundayız ve çok şükür ki Hatay'da bunu rahatlıkla görüyoruz." ifadelerini kullandı. Depremlerin ardından Hatay'da dünyanın en büyük şantiyesinin kurulduğunu söyleyen Demir, kentte büyük işler yapıldığını belirtti. - "O deprem turistlerinin şu andaki Hatay'a gelmelerini arzu ederim" Demir, deprem döneminde kente sadece fotoğraf çektirmek için gelenlerin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "O deprem turistlerinin şu andaki Hatay'a gelmelerini arzu ederim. Gelip şu olağanüstü inşaatlarda, iş makinelerini, vinçleri arkalarına alıp yeniden fotoğraf çektirmelerini arzu ediyorum. Hadi fotoğraf çektirmesinler istemeyiz, hiç olmazsa gelip şahit olsunlar, şu yurt dışına şikayet ettikleri ülkesinin gerçeklerini, milletin burada heyecanını görsünler. Burada millet ve devlet bir araya gelince neyin gerçekleşeceğini görsünler. Hatay aslında bizim arzu ettiğimiz, özlediğimiz, hedeflediğimiz yeniden büyük Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın inşasının yapıldığı yer. Buradan başta Sayın Özgür Özel'e sesleniyorum, gelsin Hatay'da fotoğraf versin, hiçbir şey yapamıyorsa Hatay'da şu anda şantiyelerin arasında, şu çamurlarda bir gezsin. Ayakları biraz çamur görsün."