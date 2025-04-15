Süper Lig'de kalma umutları azalan Hatayspor'da altyapı futbolcuları forma bekliyor

MEHMET BAYRAK - Trendyol Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden ve küme düşme hattından çıkma umutlarını zora sokan Atakaş Hatayspor'da altyapı futbolcuları, sezonun kalan bölümünde takımda görev alabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ligde yaptığı 29 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 19 puanla 18. sırada bulunuyor.

Oynadığı son 3 lig maçından puan çıkaramayan teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, düşme hattının üstünde 15. sırada yer alan Çaykur Rizespor'un 15 puan gerisine düştü.

FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı getirmesi nedeniyle kısıtlı kadroyla mücadele eden takım, son haftalardaki başarısız sonuçların ardından küme düşme hattından çıkma umutlarını zora soktu.

Altyapıdan gelen 5 futbolcunun forma giydiği Hatayspor'da, 20'ye yakın genç oyuncunun daha A takıma önerilmesi hedefleniyor.

Kalan maçlarda forma giyip gelecek sezonun planlamasında yer almak isteyen altyapı futbolcuları, antrenmanlarını Osman Çalgın Tesisleri'nde sürdürüyor.

- "Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum"

Hatayspor'un altyapıdan sorumlu yöneticisi Ahmet Güney, AA muhabirine, genç oyuncuların gelecek sezon planlamasında önemli rol oynadığını söyledi.

A takıma daha fazla futbolcu kazandırmayı istediklerini belirten Güney, "Ligde kalmanın çok zor olduğu şu dönemde hem yönetim hem de teknik direktörümüz Murat Şahin takdir ederlerse altyapıdan 15-20'yi bulan sayıda sporcuyu A takıma teklif edip uygun olanların değerlendirilmesini öngörüyoruz." dedi.

Altyapı koordinatörü Burak Aydın da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tesisin onarımının gerçekleştirilmesiyle altyapıdaki futbolculara daha iyi şartlarda eğitim vermeye başladıklarını anlattı.

Gençlerin, A takımdaki futbolculara rahatlıkla uyum sağlayabileceğini dile getiren Aydın, "Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum, şans verilmesini umut ediyorum. Transfer yasağımız devam ettiği için hiçbir oyuncumuzu gönderme taraftarı değiliz." diye konuştu.