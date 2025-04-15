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        Süper Lig'de kalma umutları azalan Hatayspor'da altyapı futbolcuları forma bekliyor

        MEHMET BAYRAK - Trendyol Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden ve küme düşme hattından çıkma umutlarını zora sokan Atakaş Hatayspor'da altyapı futbolcuları, sezonun kalan bölümünde takımda görev alabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:06
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        Süper Lig'de kalma umutları azalan Hatayspor'da altyapı futbolcuları forma bekliyor
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        MEHMET BAYRAK - Trendyol Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden ve küme düşme hattından çıkma umutlarını zora sokan Atakaş Hatayspor'da altyapı futbolcuları, sezonun kalan bölümünde takımda görev alabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Ligde yaptığı 29 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 19 puanla 18. sırada bulunuyor.

        Oynadığı son 3 lig maçından puan çıkaramayan teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, düşme hattının üstünde 15. sırada yer alan Çaykur Rizespor'un 15 puan gerisine düştü.

        FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı getirmesi nedeniyle kısıtlı kadroyla mücadele eden takım, son haftalardaki başarısız sonuçların ardından küme düşme hattından çıkma umutlarını zora soktu.

        Altyapıdan gelen 5 futbolcunun forma giydiği Hatayspor'da, 20'ye yakın genç oyuncunun daha A takıma önerilmesi hedefleniyor.

        Kalan maçlarda forma giyip gelecek sezonun planlamasında yer almak isteyen altyapı futbolcuları, antrenmanlarını Osman Çalgın Tesisleri'nde sürdürüyor.

        - "Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum"

        Hatayspor'un altyapıdan sorumlu yöneticisi Ahmet Güney, AA muhabirine, genç oyuncuların gelecek sezon planlamasında önemli rol oynadığını söyledi.

        A takıma daha fazla futbolcu kazandırmayı istediklerini belirten Güney, "Ligde kalmanın çok zor olduğu şu dönemde hem yönetim hem de teknik direktörümüz Murat Şahin takdir ederlerse altyapıdan 15-20'yi bulan sayıda sporcuyu A takıma teklif edip uygun olanların değerlendirilmesini öngörüyoruz." dedi.

        Altyapı koordinatörü Burak Aydın da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören tesisin onarımının gerçekleştirilmesiyle altyapıdaki futbolculara daha iyi şartlarda eğitim vermeye başladıklarını anlattı.

        Gençlerin, A takımdaki futbolculara rahatlıkla uyum sağlayabileceğini dile getiren Aydın, "Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum, şans verilmesini umut ediyorum. Transfer yasağımız devam ettiği için hiçbir oyuncumuzu gönderme taraftarı değiliz." diye konuştu.

        - "Orada kendimi gösterip takımda kalacağım"

        Hatayspor 19 Yaş Altı Takımı'nın kanat oyuncusu Eren Güler, A takımda altyapıdan 5 futbolcunun bulunmasının kendilerine umut verdiğini vurgulayarak, "Gelecek sezondan itibaren A takımda olacağıma inanıyorum. Orada kendimi gösterip takımda kalacağım." dedi.

        Hatayspor 17 Yaş Altı Takımı'nın kalecilerinden Anıl Çukuroğlu da A takımda forma giyme hayaliyle antrenmanlarına devam ettiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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