İskenderun'da emniyet ve jandarma mensuplarına başarı belgesi

Önder, çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Demir ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Yunus Demir'i başarı belgesiyle ödüllendirdi.

İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre Önder, ilçede görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

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