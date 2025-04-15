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        İskenderun'da emniyet ve jandarma mensuplarına başarı belgesi

        İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, ilçede huzurun sağlanmasında hassasiyet gösteren emniyet ve jandarma mensuplarına başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:22
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        İskenderun'da emniyet ve jandarma mensuplarına başarı belgesi
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        İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, ilçede huzurun sağlanmasında hassasiyet gösteren emniyet ve jandarma mensuplarına başarı belgesi verdi.

        İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre Önder, ilçede görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

        Önder, çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Demir ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Yunus Demir'i başarı belgesiyle ödüllendirdi.

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        Galeri

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