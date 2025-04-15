Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara yol açtı

Çevredekiler ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

Kıcı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünde yangın çıktı.

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