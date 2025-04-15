Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara yol açtı
Hatay'ın Belen ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Kıcı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Şoför, aracı emniyet şeridine çekti, yolcular otobüsten tahliye edildi.
Çevredekiler ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.
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