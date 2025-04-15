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        Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara yol açtı

        Hatay'ın Belen ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 18:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:32
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        Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kıcı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünde yangın çıktı.

        Şoför, aracı emniyet şeridine çekti, yolcular otobüsten tahliye edildi.

        Çevredekiler ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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