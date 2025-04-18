Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Belen yolunda durumundan şüphelenilen 2 aracı durdurdu.
Ekiplerin araçlarda bulduğu yabancı uyruklu 5 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. ile Y.K. tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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