Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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