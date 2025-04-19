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        Hatay'da balık tutarken denize düşen kişi öldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 02:44 Güncelleme: 19.04.2025 - 02:49
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        Hatay'da balık tutarken denize düşen kişi öldü
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti.

        Bedri A. Karaağaç Konarlı Mahallesi sahilinde balık tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip denize düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kıyıdan 30 metre açıkta bulduğu ve hayatını kaybettiğini belirlediği Bedri A'nın cansız bedeni, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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