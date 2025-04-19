Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, vatandaşlarla bir araya geldi
Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, vatandaşların taleplerini dinledi.
Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, vatandaşların taleplerini dinledi.
Başkan Sarı, Kardeşlik Çarşısı'nda, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" toplantısında katıldı.
Burada vatandaşların sorularını yanıtlayan, taleplerini dinleyen Sarı, yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.
Programa, AK Parti Altınözü İlçe Başkanı Hakan Dönmez de katıldı.
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