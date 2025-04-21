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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden özel öğrencilere 23 Nisan hediyesi

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:49
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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden özel öğrencilere 23 Nisan hediyesi
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Belediyenin açıklamasına göre, İskenderun Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden ekipler, 77 öğrenciye kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yaptı.

        Ekipler, 41 öğretmene de kişisel bakım malzemesi hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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