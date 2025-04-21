Hatay Büyükşehir Belediyesinden özel öğrencilere 23 Nisan hediyesi

Ekipler, 41 öğretmene de kişisel bakım malzemesi hediye etti.

Belediyenin açıklamasına göre, İskenderun Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden ekipler, 77 öğrenciye kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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