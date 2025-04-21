Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:20 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu törenle açıldı.

        Hatay Valiliği ile Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde adını trafik kazasında hayatını kaybeden Hataylı öğretmenin adını taşıyan 8 derslik ve 4 atölyesi bulunan okulun açılışı için tören düzenlendi.

        Vali Mustafa Masatlı, törende, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte birçok yeni okulun kazandırıldığını söyledi.

        Hatay'daki ihya çalışmalarında hayırseverlerin desteğinin olduğunu belirten Masatlı, okulun kente hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmanın ardından öğrencilerin eğitim alacağı Ali Mukadder Bilgili Ortaokulunun açılış kurdelesi Ali Mukadder Bilgili'nin ailesi ve bağışçıların da katılımıyla kesildi.

        Sınıfları gezen Vali Masatlı ve protokol üyeleri, sohbet ettikleri öğrencilere hediye verdi.

        Öte yandan Vali Mustafa Masatlı, tablet bilgisayarını satarak okulun yapımına destek olan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zeren Tuntay'a teşekkür plaketi vererek yeni tablet bilgisayar hediye etti.

        Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Bilgili, vefat eden öğretmen Ali Mukadder Bilgili'nin eşi Fatma Gülşah Bilgili ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi

        Benzer Haberler

        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden özel öğrencilere 23 Nisan hediyesi
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden özel öğrencilere 23 Nisan hediyesi
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da sentetik uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da sentetik uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da firari 10 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 10 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da iş yerinden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı
        Hatay'da iş yerinden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı