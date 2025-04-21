Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan okul hizmete girdi

Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Bilgili, vefat eden öğretmen Ali Mukadder Bilgili'nin eşi Fatma Gülşah Bilgili ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Vali Mustafa Masatlı, tablet bilgisayarını satarak okulun yapımına destek olan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zeren Tuntay'a teşekkür plaketi vererek yeni tablet bilgisayar hediye etti.

Konuşmanın ardından öğrencilerin eğitim alacağı Ali Mukadder Bilgili Ortaokulunun açılış kurdelesi Ali Mukadder Bilgili'nin ailesi ve bağışçıların da katılımıyla kesildi.

Hatay Valiliği ile Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde adını trafik kazasında hayatını kaybeden Hataylı öğretmenin adını taşıyan 8 derslik ve 4 atölyesi bulunan okulun açılışı için tören düzenlendi.

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