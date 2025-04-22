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        Hatay'da koruma çalışmaları yaban keçisinin popülasyonunu artırdı

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da koruma ve denetim çalışmaları sayesinde yüksek kesimlerdeki yaban keçisi sayısının, geçen yılın sonunda gerçekleştirilen envanter çalışmasında 1455'e ulaştığı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:35
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        Hatay'da koruma çalışmaları yaban keçisinin popülasyonunu artırdı
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da koruma ve denetim çalışmaları sayesinde yüksek kesimlerdeki yaban keçisi sayısının, geçen yılın sonunda gerçekleştirilen envanter çalışmasında 1455'e ulaştığı belirlendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Hatay'da kaçak avcılığa karşı yürütülen çalışmaların katkısıyla yaban keçilerinin popülasyonunda artış gözlemlendi.

        Kentin yüksek kesimlerinde 2022'de gerçekleştirilen envanter çalışmasında 1276 olduğu belirlenen yaban keçisi sayısının, 2023'te 1404, son sayımın yapıldığı Aralık 2024'te ise 1455'e çıktığı tespit edildi.

        Müdürlüğün "doğa timleri" tarafından 7 gün 24 saat esasına göre korunan İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yayılım gösteren keçiler, dronla görüntülendi.

        Görüntülerde, keçilerin beslenmesi ve sürü halinde dağ eteklerine çıkması yer aldı.

        - Sahayı motosiklet ve pikaplı ekipler koruyor

        Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, AA muhabirine, Amanos Dağları'nın güneyindeki sahanın 2006'da korumaya alındığını söyledi.

        Yaklaşık 26 bin hektarlık alanda yaban keçilerinin yanı sıra karacaların olduğunu dile getiren Akın, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce bölgede envanter ve koruma kontrol çalışmaları yapılıyor. 2024'ün Aralık ayında yapılan son envanter çalışmasında 1455 yaban keçisi tespit edildi ve raporlandı." dedi.

        Akın, sahanın sıkı şekilde korunmasının keçi popülasyonunu her sene artırdığını ifade ederek, "Bölgenin içerisinde ve etrafında 7 motosikletli ve 2 pikaplı av koruma yapan ekiplerimiz, 7 gün 24 saat koruma kontrol çalışmaları gerçekleştiriyor. Saha sıkı şekilde korunuyor ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında direkt müdahale ediliyor. Fotokapan çalışmalarıyla da saha sürekli izleniyor." diye konuştu.

        - 145 kaçak avcıya ceza

        Yaban keçilerini kaçak avlayanlara yüksek tutarda cezaların uygulandığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

        "Bir yaban keçisini avlamanın cezası 650 bin lira olarak belirlendi. Kaçak avcılıkla mücadelede geçen yıl 145 kişiye 1 milyon 82 bin lira idari ceza, 5 milyon 267 bin lira da tazminat uygulandı. Hem muhtarlarımıza hem kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza kaçak avcılıkla mücadele kapsamında uyarılarda bulunuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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