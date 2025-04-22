Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da "Haydi Tenise" projesinin tanıtımı yapıldı

        Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) işbirliğinde başlatılan "Haydi Tenise" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da "Haydi Tenise" projesinin tanıtımı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) işbirliğinde başlatılan "Haydi Tenise" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Antakya Günyazı Ortaokulu'nda düzenlenen tanıtım programında, projeyle tenisi ülke genelinde yaygınlaştırmayı istediklerini söyledi.

        Projede 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere öncelik verildiğini belirten Yelkenci, öğrencilerin tenise erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini anlattı.

        Yelkenci, öğrencilere tenis ve spor sevgisinin kazandırılmasının amaçlandığını ifade ederek, "Dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak okullarda Türk tenisinin geliştirilmesine yönelik projelerin oluşturulması yoluyla tenis sporunun yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla bu protokolü hazırlamış bulunuyoruz." dedi.

        TTF Başkanı Şafak Müderrisgil de projenin sadece spor etkinliği olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Proje yalnızca sporu öğretmekle kalmayacak aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak, daha sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetişmesine destek olacak. Proje yalnızca bir spor faaliyeti değil aynı zamanda toplumsal fırsat eşitliği ve çocukların çok yönlü gelişimi için atılmış güçlü bir adım niteliğindedir."

        "Haydi Tenise" projesi kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 20 okula tenis filesi ve top, 7 bin 870 öğrenciye de tenis raketi dağıtılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargıl...
        Hatay'da Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargıl...
        Toroslar EDAŞ, Hatay'da enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duy...
        Toroslar EDAŞ, Hatay'da enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duy...
        Hatay'da koruma çalışmaları yaban keçisinin popülasyonunu artırdı
        Hatay'da koruma çalışmaları yaban keçisinin popülasyonunu artırdı
        Hatay'daki Gölbaşı Gölü ilkbaharın gelişiyle renklendi
        Hatay'daki Gölbaşı Gölü ilkbaharın gelişiyle renklendi
        Hatay'da pencere korkuluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Hatay'da pencere korkuluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Hatay'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik...
        Hatay'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik...